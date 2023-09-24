Лето продолжается: Погода на этой неделе порадует москвичей теплом и солнцем
Синоптик Цыганков спрогнозировал тёплую неделю в Москве
Солнечная и тёплая погода будет радовать москвичей всю неделю. Такой прогноз RT дал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, небольшое похолодание ожидается только в ночь на 25 сентября. С полуночи до шести утра понедельника столицу накроет холодный фронт. Помимо понижения температуры, также возможны осадки, однако погодная ситуация быстро выправится.
"В понедельник и вторник будет +18...+20 °C. Дальше опять давление растёт. Температуры ночные +8...+12 °C, а дневные +20...+24 °C", — поделился специалист.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков уже отмечал, что жителям и гостям столицы крайне повезло с погодой в конце сентября, поскольку среднесуточная температура в этот период будет соответствовать концу июля – началу августа. Так, например, 22 и 23 сентября — в пятницу и субботу — термометры показывали до 25 градусов выше нуля.
ТАСС / Артём Геодакян