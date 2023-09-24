Лето продолжается: Погода на этой неделе порадует москвичей теплом и солнцем

Солнечная и тёплая погода будет радовать москвичей всю неделю. Такой прогноз RT дал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, небольшое похолодание ожидается только в ночь на 25 сентября. С полуночи до шести утра понедельника столицу накроет холодный фронт. Помимо понижения температуры, также возможны осадки, однако погодная ситуация быстро выправится.

"В понедельник и вторник будет +18...+20 °C. Дальше опять давление растёт. Температуры ночные +8...+12 °C, а дневные +20...+24 °C", — поделился специалист.