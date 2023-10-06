Мокрый снег и ветер: Москвичей предупредили о приближении "глубокого" циклона

Москву накроет "глубокий" циклон, из-за которого всю следующую неделю будет холодно, также ожидаются заморозки и дождь со снегом. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

"К Москве приближается глубокий циклон, в центре которого очень низкое давление. Погода будет облачной, Москва окажется в холодной части этого циклона. Уже сегодня к вечеру мы почувствуем заметное понижение температуры, ночью в Москве будет от 0 ℃ до 2 ℃, в области от -2 ℃ до +3 ℃", — отметил он.

Синоптик напомнил, что небольшие заморозки уже фиксировались в сентябре, однако сейчас непогода охватит весь московский регион. Уже сегодняшним вечером начнётся проливной дождь, порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. В выходные столбик термометра не поднимется выше +8 градусов — и москвичей ждёт мокрый снег.

В ближайшую субботу возможны обильные осадки — до 20 миллиметров. Дожди и низкие температуры приведут к обледенению дорог, предупредил метеоролог. Ждать тепла на следующей неделе также не стоит, пока что холодная непогода не собирается покидать регион, добавил Вильфанд.