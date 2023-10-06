Первый снег может выпасть в Москве уже сегодня вечером

Зима напомнит о себе жителям и гостям Москвы. С сегодняшнего дня в столице ожидаются дождь со снегом, порывистый ветер, местами гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

"В период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий", — говорится в тексте.

Так, предстоящей ночью и утром 7 октября столбик термометра опустится до минус двух градусов, на дорогах возможна гололедица. Затем ещё сутки будет дуть западный ветер с порывами до 21 метра в секунду, а также прогнозируется дождь со снегом. В выходные дневная температура будет держаться в районе пяти градусов тепла.

Помимо этого жителей московского региона ждёт аномально низкое атмосферное давление. Как пояснил NEWS.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, это настоящая "погодная лихорадка", но она долго не продлится.

"В субботу давление упадёт на 20,5 миллиметра ртутного столба и вновь поднимется в понедельник, 9 октября", — отметил синоптик.

По его словам, ухудшение погоды приведёт к тому, что в некоторых районах Москвы и области может временно установиться снежный покров. Поэтому водителям придётся проявить внимательность на дорогах, чтобы избежать аварий.