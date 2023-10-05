Жителей городов-миллионников предупредили о дождливых выходных

Погода в городах-миллионниках в эти выходные будет ветреной и дождливой, а теплее всего 7–8 октября будет в Волгограде, Красноярске и Новосибирске. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Погоды", которые есть в распоряжении Лайфа.

В эти выходные в Москве ожидается дождь, температура поднимется всего до +10 градусов. Скорость ветра составит 5 метров в секунду, а вечером — 6. Дождь пройдёт и в воскресенье, а утром ожидается лишь +2 градуса. Днём столбики термометров поднимутся только до +4.

Теплее всего в эти выходные будет в Волгограде, Красноярске, Новосибирске, Омске и Ростове-на-Дону, где воздух прогреется до +16... +18 градусов. А вот жителям Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми и Уфы придётся помёрзнуть: в этих городах 7–8 октября будет всего +5... +9 градусов.

7 октября будет облачно с прояснениями в Волгограде и Челябинске. Небольшой дождь ожидается в Воронеже. Пасмурно будет в Екатеринбурге, Красноярске, Омске, а также Уфе. Ливни прогнозируются в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, а в Москве и Санкт-Петербурге — небольшие дожди. В Новосибирске и Ростове-на-Дону ожидается малооблачная погода.

8 октября будет небольшой дождь в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске. Пасмурно — в Омске и Санкт-Петербурге. Умеренный дождь ожидается в Нижнем Новгороде, Перми и Уфе, а облачно с прояснениями — в Красноярске и Новосибирске.