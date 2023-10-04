Под любимым пледом с тёплым чаем: Психолог назвала четыре способа полюбить осень

В осенний период многие испытывают спад настроения, апатию и депрессию, но есть четыре способа поменять свой взгляд на это яркое время года. Подробнее о том, как найти радость в осенних днях и по-новому взглянуть на этот период, рассказала Лайфу психолог и основатель Института новой психологии Анна Матари.

Первый способ полюбить осень — восполнить количество солнечного света, которого так не хватает в этот период. Дело в том, что из-за сокращения светового дня меняется гормональный фон и у человека могут снижаться настроение и жизненный тонус. Изменить ситуацию можно, восполнив уровень витамина D и меланина. Как известно, этот витамин отвечает за выработку "гормона счастья", а меланин влияет на качество сна.

Свечи, ванны с эфирными маслами апельсина и мандарина помогут расслабиться после холодной и сырой осенней погоды. Фото © Unsplash

"Если осенью вы часто грустите, становитесь меланхоличны, теряете мотивацию, ощущаете упадок сил и энергии, вам сложно засыпать и тяжело просыпаться, то обязательно проводите время на воздухе в светлое время суток, включайте дома яркий жёлтый свет и не зашторивайте окна, когда на улице светло", — посоветовала Матари.

Ещё один совет — создать уютное пространство в доме. Для начала нужно избавиться от лишнего хлама и вещей, которые напоминают о чём-то грустном или просто перестали приносить радость. Лучше купить новый плед и кружки, которые поднимут настроение, заварить травяной чай, напечь пироги и позвать близких на уютные посиделки.

Создайте приятное пространство в доме и избавьтесь от вещей, которые напоминают о грустном. Фото © Unsplash

Психолог также рекомендует зажигать дома свечи, принимать ванны с эфирными маслами апельсина и мандарина, которые помогут расслабиться после холодной и сырой погоды. Как рассказала специалист, личные домашние ритуалы создают ощущение тепла и уюта и поднимают настроение.

Следующий совет — почаще гулять на природе, чтобы насладиться яркими красками листвы и её приятным шуршанием под ногами. С собой можно брать термос с горячим чаем или какао и, главное, одеваться по погоде. Этот приятный ритуал поднимет настроение и позволит полюбить погоду, уверена Матари.

Почаще гуляйте на природе, чтобы насладиться яркими красками листвы и её приятным шуршанием под ногами. Фото © Unsplash

Осенью можно заняться и тем, что не успели сделать летом. Например, полежать в тёплой постели с интересной книгой, записаться на курсы рисования или лепки или найти новое увлечение. Психолог рекомендует чаще навещать друзей и родных либо устраивать выходные дома.

По словам специалиста, если не один из этих способов не помогает и человек продолжает чувствовать апатию и депрессию, нужно обратиться к врачу. Он поможет найти причину такого состояния и найти из него выход.