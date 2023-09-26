Названы два главных триггера осенней хандры, которых стоит избегать

Перепады настроения с уходом лета возникают по вполне объяснимым причинам, которые заключатся в дефиците витаминов, ослаблении иммунитета и учащении заболеваний. О главных триггерах осенней хандры рассказала диетолог Елена Фёдорова.

Врач напомнила, что в этот период солнечная активность идёт на спад, ясные дни сменяются дождями, а столбики термометров начинают опускаться. Смена погоды приводит к сокращению выработки гормонов счастья — серотонина и дофамина.

"Хандра может быть спровоцирована частыми простудами и снижением иммунитета. В это время надо добавить в свой рацион витамины, антиоксиданты, адаптогены. Витамин С содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т.д. Витамин Е — в растительных маслах, орехах, печени. Также стоит добавить витамин D", — поделилась Фёдорова с "Газетой.ru".

Если организму не помогать в осенний период, некоторые функции могут дать сбой. Например, начнут выпадать волосы, ломаться ногти, а кожа станет сухой. Однако здоровое питание, отсутствие стресса и приём витаминов помогут избежать такого сценария, подытожила диетолог.