Названы регионы, в которых ожидается "расчудесное" бабье лето

Юг Западной Сибири — Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области — ожидает "расчудесное" бабье лето с температурой выше 10 градусов. Об этом Ura.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Особенно высокие температуры ожидаются ещё восточнее: на юге Иркутской области, в Бурятии. Во всём Приморье температура будет 16–20 градусов тепла", — рассказал заслуженный метеоролог.

По его словам, юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия оказались в тёплой части антициклона. "Супертёплая погода" переносится сюда воздушными массами из Центральной Азии.