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13 октября, 04:10

Названы регионы, в которых ожидается "расчудесное" бабье лето

Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в южные районы Сибири и Приморья

Юг Западной Сибири — Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области — ожидает "расчудесное" бабье лето с температурой выше 10 градусов. Об этом Ura.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Особенно высокие температуры ожидаются ещё восточнее: на юге Иркутской области, в Бурятии. Во всём Приморье температура будет 16–20 градусов тепла", — рассказал заслуженный метеоролог.

По его словам, юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия оказались в тёплой части антициклона. "Супертёплая погода" переносится сюда воздушными массами из Центральной Азии.

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А ранее синоптик Леус сообщил, что в Центральной России в октябре наступит настоящая осень. Он отметил, что местами выпадет снег, а температура воздуха опустится слегка ниже нормы между первой и второй декадами октября.

Обложка ©

Unsplash / Georg Arthur Pflueger

Лариса Сафронова
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