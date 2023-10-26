В Москве может выпасть до 10 сантиметров снега

До 10 сантиметров снега может выпасть в столице в ночь на пятницу, 27 октября. Таким прогнозом поделились в комплексе городского хозяйства Москвы в своём телеграм-канале. В столичном регионе временами ожидается снег, местами — метель, возможны порывы ветра до 15 м/с, поэтому москвичам и гостям столицы рекомендуют сохранять особую внимательность в непогоду.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", — говорится в сообщении коммунальных служб.