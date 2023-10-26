Регион

Уведомления отключены

26 октября, 11:53

В Москве может выпасть до 10 сантиметров снега

Городское хозяйство Москвы: 27 октября в столице может выпасть до 10 см снега

До 10 сантиметров снега может выпасть в столице в ночь на пятницу, 27 октября. Таким прогнозом поделились в комплексе городского хозяйства Москвы в своём телеграм-канале. В столичном регионе временами ожидается снег, местами — метель, возможны порывы ветра до 15 м/с, поэтому москвичам и гостям столицы рекомендуют сохранять особую внимательность в непогоду.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", говорится в сообщении коммунальных служб.

Не все умеют: Россияне рассказали, когда предпочитают "переобувать" машину

Не все умеют: Россияне рассказали, когда предпочитают "переобувать" машину

Ранее Лайф писал, что в ближайшие дни в некоторых регионах Центральной России может выпасть снег, но он быстро растает. Постоянный снежный покров сохранится, если среднесуточная температура будет близка к нулю. Кроме того, должно быть большое количество осадков в виде снега. Словом, москвичам такого на горизонте не видать.

Обложка ©

Yuki Dog / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Погода
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров