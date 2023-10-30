Врач раскрыл продукты, которые вызывают головную боль
Нутрициолог Арзамасцев: Солёные продукты вызывают головную боль
Алкоголь и продукты с большим количеством соли вызывают головную боль, рассказал "Москве 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Если у человека есть какие-то проблемы с артериальным давлением, то есть оно нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание", — отметил эксперт.
По словам врача, боли могут вызывать слишком солёные продукты. Колбаса и другие полуфабрикаты, которые содержат большое количество соли, задерживают жидкость и повышают давление, что приводит к цефалгии. Из напитков медик решил выделить алкоголь, так как он пагубно влияет на общее и внутричерепное давление.
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