Врач раскрыл продукты, которые вызывают головную боль

Алкоголь и продукты с большим количеством соли вызывают головную боль, рассказал "Москве 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Если у человека есть какие-то проблемы с артериальным давлением, то есть оно нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание", — отметил эксперт.

По словам врача, боли могут вызывать слишком солёные продукты. Колбаса и другие полуфабрикаты, которые содержат большое количество соли, задерживают жидкость и повышают давление, что приводит к цефалгии. Из напитков медик решил выделить алкоголь, так как он пагубно влияет на общее и внутричерепное давление.