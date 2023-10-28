Спасут от старости: Нутрициолог назвала чудодейственные для организма продукты

Чтобы сохранить здоровье и молодость, нужно обратить внимание на свой рацион и поработать над ним. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала нутрициолог Елена Башкирова.

"Когда мы говорим о рационе для восстановления и омоложения организма, необходимо обратить внимание на продукты, не только этому способствующие, но и мешающие. Первый шаг — убрать провоспалительные продукты: быстрые углеводы, трансжиры, добавки, алкоголь. Второй — сбалансировать поступление и расходование калорий. Третий — добавить то, что способствует здоровому долголетию", — заявила она.

Специалист также рассказала о таком термине, как геропротекторы, что обозначает в переводе с латинского языка "защищающие от старости". Говоря об этом, Башкирова отметила, что телу человека для поддержания биохимических процессов необходимо достаточное количество воды. Также жидкость играет одну из основных ролей в утилизации токсинов и поддержании эластичности кожи.

Нутрициолог рассказала, что снизить общий уровень воспаления в организме помогут полезные жиры омега-3 и омега-9, которые содержатся в жирной рыбе и нерафинированном оливковом масле. Они являются строительным материалом для клеточной структуры и необходимы для поддержания здорового состояния.

Башкирова напомнила, что также важно употреблять белок, содержащий все восемь незаменимых аминокислот, так как это основа всех тканей. Для этих целей пригодятся яйца, рыба, птица, творог.

Особое место в теме долголетия занимают антиоксиданты. Они нужны организму для того, чтобы справляться со свободными радикалами и активными формами кислорода, которые агрессивно ведут себя внутри нашего тела.

"К антиоксидантам относятся витамин С (шиповник, чёрная смородина, облепиха), витамин Е (облепиховое, зародышей пшеницы, рыжиковое и конопляное масла), витамин А и каротиноиды (печень, молочные продукты, морковь, тыква, томаты), цинк (устрицы, кедровые орехи, цельнозерновые крупы) и биофлавоноиды (зелёный чай, красный лук, цитрусовые, капуста)", — заключила Башкирова.