Замедлят старение и помогут похудеть: Врачи рассказали о самых полезных грибах

Грибы полезны за счёт находящихся в составе витаминов, однако основное их преимущество — это пищевые волокна, поддерживающие микрофлору кишечника. При этом, как рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-диетолог Михаил Гинзбург, употреблять их можно далеко не всем.

"Я рекомендую употреблять в пищу такие грибы, как шампиньоны и шиитаке. Последние исследования показали, что в них есть гликозиды (органические вещества. — Прим. Лайфа), которые обладают противовоспалительным свойством и могут сдерживать процессы старения", — сообщил Гинзбург.

Он предупредил, что грибы — блюдо не на каждый день, ведь они тяжело перевариваются в желудке. А некоторые могут содержать токсичные вещества, которые сложно вывести даже при длительном кипячении и вымачивании. Обычно это старые или по-особому выращенные грибы.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, практически все съедобные грибы имеют полезные свойства. Особо она выделила подберёзовики, белые грибы и подосиновики, которые не требуют большой кулинарной обработки: их достаточно пожарить или отварить. К тому же их полезно есть тем, кто хочет похудеть, ведь в них мало калорий.

В свою очередь Гинзбург предостерёг пожилых людей от поедания солёных и маринованных грибов, а вот детям и беременным женщинам вообще не стоит их есть в принципе. У вторых может вызвать аллергию, а у детей просто не сформирована пищеварительная система. Страдающим панкреатитом и гастритом также стоит отказаться от употребления грибов.

Чернышова посоветовала сочетать этот продукт с картошкой, гречкой и рисом. Маринованные, консервированные и солёные маслята, опята и грузди также можно подать на стол в качестве закуски или украшения блюда. Главное — есть в меру, напомнила Чернышова.