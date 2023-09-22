Россиянам рассказали, какой осенний гриб поможет очистить печень

Опёнок известен сладковатым вкусом и ароматом. Он популярен в европейской (особенно итальянской) кухне и используется в различных блюдах — от салатов до соусов и гарниров. Помимо этого, гриб обладает множеством полезных свойств — о них Лайфу рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Чем полезен опёнок осенний?

1. Богат пищевыми веществами. Опёнок содержит витамины (в том числе витамин D), минералы (кальций, калий, магний), аминокислоты, жирные кислоты и ряд других питательных веществ. 2. Системно влияет на организм. Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

3. Борется с воспалениями. Комплекс веществ, содержащихся в опятах, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

4. Поддерживает здоровье печени. Опёнок содержит вещества, которые способствуют очищению печени и улучшению её функций.