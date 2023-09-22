Россиянам рассказали, какой осенний гриб поможет очистить печень
Биолог Опарин: Опёнок содержит витамин D, кальций, калий и магний
Опёнок известен сладковатым вкусом и ароматом. Он популярен в европейской (особенно итальянской) кухне и используется в различных блюдах — от салатов до соусов и гарниров. Помимо этого, гриб обладает множеством полезных свойств — о них Лайфу рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
Чем полезен опёнок осенний?
1. Богат пищевыми веществами. Опёнок содержит витамины (в том числе витамин D), минералы (кальций, калий, магний), аминокислоты, жирные кислоты и ряд других питательных веществ.
2. Системно влияет на организм. Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.
3. Борется с воспалениями. Комплекс веществ, содержащихся в опятах, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
4. Поддерживает здоровье печени. Опёнок содержит вещества, которые способствуют очищению печени и улучшению её функций.
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Несмотря на богатое наполнение витаминами и минералами, грибы считаются не самым лучшим продуктом для людей в возрасте. Содержащиеся в них нутриенты плохо усваиваются организмом и могут обострить хронические заболевания, предупредила эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова.
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