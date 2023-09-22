Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 09:57

Россиянам рассказали, какой осенний гриб поможет очистить печень

Биолог Опарин: Опёнок содержит витамин D, кальций, калий и магний

Опёнок известен сладковатым вкусом и ароматом. Он популярен в европейской (особенно итальянской) кухне и используется в различных блюдах — от салатов до соусов и гарниров. Помимо этого, гриб обладает множеством полезных свойств — о них Лайфу рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Чем полезен опёнок осенний?

1. Богат пищевыми веществами. Опёнок содержит витамины (в том числе витамин D), минералы (кальций, калий, магний), аминокислоты, жирные кислоты и ряд других питательных веществ.

2. Системно влияет на организм. Этот гриб способствует укреплению иммунной системы, улучшению обменных процессов, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддерживает здоровье сердца и сосудов.

В Подмосковье нашли редкий гриб, похожий на совиные лапки

В Подмосковье нашли редкий гриб, похожий на совиные лапки

3. Борется с воспалениями. Комплекс веществ, содержащихся в опятах, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

4. Поддерживает здоровье печени. Опёнок содержит вещества, которые способствуют очищению печени и улучшению её функций.

Биолог назвала самые "грибные" районы Подмосковья и дала "ориентировки" на грузди, лисички, сыроежки и других

Биолог назвала самые "грибные" районы Подмосковья и дала "ориентировки" на грузди, лисички, сыроежки и других

Несмотря на богатое наполнение витаминами и минералами, грибы считаются не самым лучшим продуктом для людей в возрасте. Содержащиеся в них нутриенты плохо усваиваются организмом и могут обострить хронические заболевания, предупредила эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров