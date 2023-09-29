Россиянам напомнили об уголовном наказании за сбор редких грибов

В России уже с 12 октября будет действовать уголовная статья, которая предусматривает ответственность за уничтожение, либо повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Об этом телеканалу "360" рассказал миколог, кандидат биологических наук, председатель РОО "Русское микологическое общество" Михаил Вишневский.

Речь идёт о грибах и растениях, занесённых в Красную книгу РФ. Закон будет действовать по всей стране. Список уже утверждён в правительстве. В частности, из растений в нём оказались женьшень и радиола розовая, а из грибов — рядовка мацутаке, которая растёт на Дальнем Востоке.

"Если раньше штрафы применялись только за сбор краснокнижных грибов или растений в пределах субъектов, то сейчас их могут наложить за транспортировку, хранение и так далее. Поэтому теперь жителям каждого субъекта РФ, включая Москву и Московскую область, нужно смотреть свои Красные книги и учить, какие грибы в них занесли", — предупредил Вишневский.

Так, например, в Магаданской области в местную Красную книгу теперь занесена лисичка, на Камчатке — рыжики, в Московской области весёлка и зелёная сыроежка, в Москве — подберёзовик разноцветный.