Какой букет болезней грозит любителям коротких курток, раскрыла терапевт
Терапевт Бурнацкая: Ношение коротких курток зимой приводит к остеохондрозу
Иногда в погоне за модными тенденциями можно навлечь на себя различные болезни. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, когда вместо тёплой одежды люди выбирают короткие куртки, что приводит к переохлаждению. Такое невнимательно отношение к собственному здоровью может спровоцировать развитие воспалительных заболеваний, считает терапевт Светлана Бурнацкая.
По её словам, в холодные месяцы года человеческий организм теряет тепло. При ношении короткой куртки оголяется область почек, что ведёт к понижению температурного режима кожи.
"Если есть хронические заболевания, то при переохлаждении, а оно наступает, возникает угроза обострения либо развития каких-то острых воспалительных заболеваний в этой области. Кроме того, может возникнуть общее переохлаждение. Также можно спровоцировать развитие остеохондроза, радикулопатии", — приводит слова эксперта РИАМО.
Терапевт предостерегла россиян от ношения таких видов курток. Если же желание надевать их непреодолимо, то следует носить под курткой теплые колготы или свитера.
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