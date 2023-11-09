Какой букет болезней грозит любителям коротких курток, раскрыла терапевт

Иногда в погоне за модными тенденциями можно навлечь на себя различные болезни. Особенно остро этот вопрос стоит зимой, когда вместо тёплой одежды люди выбирают короткие куртки, что приводит к переохлаждению. Такое невнимательно отношение к собственному здоровью может спровоцировать развитие воспалительных заболеваний, считает терапевт Светлана Бурнацкая.

По её словам, в холодные месяцы года человеческий организм теряет тепло. При ношении короткой куртки оголяется область почек, что ведёт к понижению температурного режима кожи.

"Если есть хронические заболевания, то при переохлаждении, а оно наступает, возникает угроза обострения либо развития каких-то острых воспалительных заболеваний в этой области. Кроме того, может возникнуть общее переохлаждение. Также можно спровоцировать развитие остеохондроза, радикулопатии", — приводит слова эксперта РИАМО.

Терапевт предостерегла россиян от ношения таких видов курток. Если же желание надевать их непреодолимо, то следует носить под курткой теплые колготы или свитера.