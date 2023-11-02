Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 14:17

Названа ошибка многих россиян, приводящая к грязным волосам зимой

Трихолог Нагайцева: Шапка может дополнительно пачкать волосы при редкой стирке

Чтобы волосы лишний раз не пачкались, зимой необходимо чаще стирать шапку. С таким призывом выступила трихолог Юлия Нагайцева, добавив, что многие люди забывают это делать, надевают головной убор осенью и ходят в нём всю зиму.

По словам эксперта, на коже головы сальные и потовые железы активно вырабатывают избыточный себум и пот. Эти вещества попадают и на волосы, и на ткань головного убора.

"За шапкой нужно ухаживать, стирка — в обязательном порядке. Шапка — достаточно грязный предмет, который тоже может дополнительно пачкать волосы", подчеркнула трихолог в беседе с NEWS.ru.

"На всю голову": Как выбрать идеальную шапку по форме лица

"На всю голову": Как выбрать идеальную шапку по форме лица

Ранее Лайф рассказывал, сколько раз в неделю нужно мыть волосы. Многие делают это каждый день и совершают ошибку.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров