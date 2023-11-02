Названа ошибка многих россиян, приводящая к грязным волосам зимой

Чтобы волосы лишний раз не пачкались, зимой необходимо чаще стирать шапку. С таким призывом выступила трихолог Юлия Нагайцева, добавив, что многие люди забывают это делать, надевают головной убор осенью и ходят в нём всю зиму.

По словам эксперта, на коже головы сальные и потовые железы активно вырабатывают избыточный себум и пот. Эти вещества попадают и на волосы, и на ткань головного убора.

"За шапкой нужно ухаживать, стирка — в обязательном порядке. Шапка — достаточно грязный предмет, который тоже может дополнительно пачкать волосы", — подчеркнула трихолог в беседе с NEWS.ru.