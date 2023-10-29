"На всю голову": Как выбрать идеальную шапку по форме лица

За окном первый снег и ветер… Самая незаменимая для нас вещь в холодный сезон — это головной убор. Он способен подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки, если подобран согласно пропорциям лица. Рассказываем, как найти идеальную шапку, чтобы выглядеть стильно и гармонично. Теперь вы сможете подобрать головной убор даже без примерки!

Как определить свой тип лица

​​Самая простая инструкция на осень и зиму о том, как подобрать головной убор. Для начала определите свой тип лица. Фото © Shutterstock

Итак, для начала разберёмся с анатомическими особенностями: на какую форму лица мы будем ориентироваться — овал, круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб или груша. Для этого измеряем длину лица от кончика подбородка до линии роста волос в центре лба; ширину лица — расстояние между скулами; ширину лба, а также отрезок от подбородка до угла челюсти. Получившиеся данные соотносим со следующими параметрами: Круглое лицо. Длина и ширина лица примерно одинаковы, подбородок и линия роста волос у лба округлы.

Длина и ширина лица примерно одинаковы, подбородок и линия роста волос у лба округлы. Овальное лицо. В длину больше, чем в ширину, нет острых углов в зоне подбородка.

В длину больше, чем в ширину, нет острых углов в зоне подбородка. Прямоугольное лицо. В длину больше, чем в ширину, углы не закруглённые, ширина лба и линии подбородка примерно одинаковы.

В длину больше, чем в ширину, углы не закруглённые, ширина лба и линии подбородка примерно одинаковы. Квадратное лицо. Ширина лба и подбородка примерно одинаковы, длина лица равна ширине (отрезок между скулами).

Ширина лба и подбородка примерно одинаковы, длина лица равна ширине (отрезок между скулами). Треугольное лицо. Широкий лоб, выраженные скулы и заострённый подбородок.

Широкий лоб, выраженные скулы и заострённый подбородок. Ромбовидное лицо. Ширина лба и линия подбородка заметно уже, чем расстояние между скулами.

Ширина лба и линия подбородка заметно уже, чем расстояние между скулами. Грушевидное лицо. Узкий лоб при широкой линии подбородка.

Какие шапки подходят круглой форме лица

Главная задача головного убора для вас — визуально вытянуть лицо. А значит, даже самые стильные чепчики вам противопоказаны. Зато тут как тут модные капоры, которые как раз обрежут объём и уровняют пропорции. Главное, не закрывайте слишком сильно лоб, иначе лицо станет ещё более круглым. Объёмные вязаные бини с поставленной задачей справляются. Вертикальный узор и помпоны тоже приветствуются. Допускается даже берет, но при условии, что носить его будут, не надвигая на лоб. А шапки-носки и подобные облегающие модели данному типу лица противопоказаны.

Какие шапки подходят овальной форме лица

Какая шапка подойдёт людям с овальной формой лица? Фото © Shutterstock

Обладательницы овальной формы лица сорвали настоящий куш — вам идут почти все модели головных уборов! Обязательно примерьте самые интересные и трендовые варианты этого сезона — очаровательный вязаный чепчик (бини с завязками), шерстяной берет, меховую панаму или капор.

Не хотим огорчать, но всё слишком хорошо бывает редко, поэтому есть один нюанс: шапки со слишком высокой верхней частью головного убора, например объёмные ушанки, стилисты рекомендуют не выбирать. С ними лицо визуально вытягивается, что может немного исказить природные симметричные черты.

Какие шапки подходят прямоугольной форме лица

Визуально сгладить угловатость лица и уменьшить его в длину помогут подвязанные наверх ушанки, шапки с объёмным отворотом, головные уборы крупной вязки, надвинутые до бровей, а также фуражки и широкополые шляпы — все они позволяют скрыть высокий лоб.

Какие шапки подходят квадратной форме лица

Какая шапка подойдёт людям с квадратной формой лица? Фото © Getty Images

Зачастую эта форма выглядит достаточно пропорциональной, за редким исключением, когда слишком выдаются скулы или подбородок. Отлично подойдут трикотажные шапки, сдвинутые назад так, чтобы лоб оставался открытым, а весь объём приходился на заднюю часть головы.

Какие шапки подходят треугольной форме лица

Отлично подойдут небольшие береты, надетые асимметрично; не объёмные, но плотные шапки; шапки-ушанки с развязанными вдоль лица "ушами". Здесь важно компенсировать широкий лоб и узкий подбородок. С подобной формой лица лучше избегать слишком тонких обтягивающих шапочек и, наоборот, очень объёмных — крупной вязки, — которые могут добавить объём в верхней части головы.

Какие шапки носить при ромбовидной форме лица

Какая шапка подойдёт людям с ромбовидной формой лица? Фото © Getty Images

Ваша изюминка — широкая линия скул. Не стоит покупать тонкие ткани, которые не держат форму, — это не для вас. А вот шерсть и мех создадут нужный объём. Чёткие формы и плотная вязка — отличный выбор. Кепи, береты, яркие панамы под овчину — ваши лучшие друзья.

Какие шапки подходят грушевидному типу лица