10 кадров семейных посиделок из СССР, доказывающих, что мы лишь продолжатели великой традиции
Семейные посиделки за пышно накрытым столом... Мы все знаем, что это за прекрасная атмосфера. Но мало кто задумывается над тем, что она огромная часть нашей культуры. Собрали 10 архивных кадров, которые это доказывают.
Жизнь в СССР была наполнена множеством событий и явлений. Одним из них были семейные застолья, которые оставили свой след в истории и культуре. Собрали несколько архивных кадров из СССР, которые доказывают, что мы лишь продолжатели великой традиции.
Июль 1990 г. Тульская область. Жена механизатора Игоря Степанова Ирина с дочками Викой и Настей за столом во дворе своего пятикомнатного коттеджа.
Продолжение семейных традиций: застолья в СССР и сегодня. Фото © ТАСС / Сергей Калинин
Август 1986 г. Михаил и Ирина Казьмины, а также ветераны войны и труда Ольга Андреевна и Егор Николаевич Манакины за столом.
Исторические кадры: семейные застолья в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Дьяконов
Апрель 1986 г. Коми АССР. На воркутинской шахте "Северная" имени 50-летия СССР славится своим трудом рабочая династия Новокшоновых. На снимке вся семья в выходной день за родительским столом.
Семейные посиделки в СССР: важность и значимость. Фото © ТАСС / С. Губский
Февраль 1985 г. СССР. Многодетные родители Мария и Бердибек за семейным столом.
Застолья в СССР: фотоархив и наследие. Фото © ТАСС / Алишер Усманов, Борис Юсупов
Декабрь 1984 г. СССР. Хусановы за праздничным столом.
Семейные традиции в СССР: великое значение застолья. Фото © ТАСС / И. Алимов
Март 1983 г. Знатный мараловод Фатей Попов с детьми и внуками во время семейного ужина.
Фотографии семейных застолий в СССР: отражение культурного наследия. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков
Февраль 1981 г. Пенсионер Алим Азизов (в центре) в кругу семьи за праздничным столом.
Продолжение традиции: история семейных посиделок в СССР. Фото © ТАСС / Алишер Усманов
Февраль 1979 г. Узбекская ССР. За праздничным столом собирается вся большая семья М. Саматовой.
Архивные кадры: семейные застолья в СССР. Фото © ТАСС / А. Авазов, А. Горокрик
Июнь 1966 г. Москва. Главный дирижёр и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Вероника Борисовна Дударова (у самовара) во время ужина с друзьями.
История и культура: застолья в семейном кругу в СССР. Фото © ТАСС / Кассин Евгений
Март 1965 г. Дочери лётчика-космонавта СССР Павла Ивановича Беляева Ирина и Людмила, отмечающая свой день рождения, за праздничным столом.
10 кадров семейных посиделок из СССР: продолжение великой традиции. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев
Застолья в семейном кругу — это неотъемлемая часть нашей истории и культуры. Архивные кадры из СССР, которые мы представили, свидетельствуют о том, что мы продолжаем великую традицию. И, безусловно, каждый из нас знаком с атмосферой таких посиделок. Уверены, что в семейных архивах у каждого из вас можно найти десятки подобных фотографий.
ТАСС / Алексей Щукин