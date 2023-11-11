10 кадров семейных посиделок из СССР, доказывающих, что мы лишь продолжатели великой традиции

Жизнь в СССР была наполнена множеством событий и явлений. Одним из них были семейные застолья, которые оставили свой след в истории и культуре. Собрали несколько архивных кадров из СССР, которые доказывают, что мы лишь продолжатели великой традиции.

Июль 1990 г. Тульская область. Жена механизатора Игоря Степанова Ирина с дочками Викой и Настей за столом во дворе своего пятикомнатного коттеджа.

Продолжение семейных традиций: застолья в СССР и сегодня. Фото © ТАСС / Сергей Калинин

Август 1986 г. Михаил и Ирина Казьмины, а также ветераны войны и труда Ольга Андреевна и Егор Николаевич Манакины за столом.

Исторические кадры: семейные застолья в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Дьяконов

Апрель 1986 г. Коми АССР. На воркутинской шахте "Северная" имени 50-летия СССР славится своим трудом рабочая династия Новокшоновых. На снимке вся семья в выходной день за родительским столом.

Семейные посиделки в СССР: важность и значимость. Фото © ТАСС / С. Губский

Февраль 1985 г. СССР. Многодетные родители Мария и Бердибек за семейным столом.

Застолья в СССР: фотоархив и наследие. Фото © ТАСС / Алишер Усманов, Борис Юсупов

Декабрь 1984 г. СССР. Хусановы за праздничным столом.

Семейные традиции в СССР: великое значение застолья. Фото © ТАСС / И. Алимов

Март 1983 г. Знатный мараловод Фатей Попов с детьми и внуками во время семейного ужина.

Фотографии семейных застолий в СССР: отражение культурного наследия. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Февраль 1981 г. Пенсионер Алим Азизов (в центре) в кругу семьи за праздничным столом.

Продолжение традиции: история семейных посиделок в СССР. Фото © ТАСС / Алишер Усманов

Февраль 1979 г. Узбекская ССР. За праздничным столом собирается вся большая семья М. Саматовой.

Архивные кадры: семейные застолья в СССР. Фото © ТАСС / А. Авазов, А. Горокрик

Июнь 1966 г. Москва. Главный дирижёр и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Вероника Борисовна Дударова (у самовара) во время ужина с друзьями.

История и культура: застолья в семейном кругу в СССР. Фото © ТАСС / Кассин Евгений

Март 1965 г. Дочери лётчика-космонавта СССР Павла Ивановича Беляева Ирина и Людмила, отмечающая свой день рождения, за праздничным столом.

10 кадров семейных посиделок из СССР: продолжение великой традиции. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев