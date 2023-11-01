Как эти вещи из СССР оказались в популярном сериале США: русский след в "Друзьях"

Первая серия культового сериала "Друзья" вышла в эфир в 1994 году. Прошло уже 29 лет, а этот ситком остаётся одним из самых любимых у зрителей по всему миру. За жизнью Рейчел, Моники, Фиби, Джоуи, Чендлера и Росса следило не одно поколение. На удивление, в России этот сериал тоже имел оглушительный успех. Возможно, как раз по той причине, что главные герои с теплом относились к нашей стране. По крайней мере, многое в сериале говорило именно об этом…





Простенький на первый взгляд ситком о трёх парнях и трёх девушках, делящих одну жилплощадь, можно пересматривать бесконечно и находить всё новые и новые очаровательные детали. Некоторые из них нам особенно близки — речь о советских плакатах, украшающих квартиру друзей и раз за разом попадающих в кадр. Неужели нам не померещилось? Нет, так и есть: американский ситком 90-х действительно изобиловал этими приветами из СССР.

Например, вы замечали плакат "Чтобы строить, надо знать, чтобы знать, надо учиться"? Да-да! В четвёртом сезоне за спиной Росса во время титров возникает мотивирующий советский плакат, призывающий сесть за парту. А замечали большой постер про кенгуру-боксёра? А это, между прочим, афиша выступлений выдающегося советского артиста цирка Владимира Григорьевича Дурова. Именно он, родственник всем известного дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова, придумал и поставил на арене номер, в котором настоящий кенгуру на ринге — словно Мухаммед Али. В том же сезоне на стене можно увидеть афишу спектакля "Физики" Ленинградского театра комедии.





А в комнате Моники висела большая афиша с надписью на русском "Культурная программа". Постеры эти стали настолько популярны среди фанатов сериала, что за океаном создают их реплики и продают. Цена — от 18 долларов за штуку.





Ну а ещё там есть самый настоящий русский собственной персоной. Пусть и второстепенный персонаж, но фразу "А ну пошёл вон отсюда, козёл, я тебе сейчас голову проломлю" он говорит на чистом русском. Ещё одно доказательство — Фиби встречалась с учёным Дэвидом, который бросил её и уехал в "русский город Минск".