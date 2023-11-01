На 64-м году ушла из жизни российская актриса театра и кино Марина Москаленко

В возрасте 63 лет скончалась российская актриса театра и кино Марина Москаленко. Об этом сообщили в Государственном академическом центральном театре кукол имени С.В. Образцова.

"В ночь на 31 октября на 64-м году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце. <...> Доброжелательный и надёжный партнёр, с острой наблюдательностью педагога, лёгкий, общительный человек с душой нараспашку, замечательная мама из театральной семьи, воспитавшая сына и дочь…" — говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Марина Москаленко родилась 9 октября 1960 года в Москве. Выступать на сцене начала ещё в школьные годы. Окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Служила в Московском молодёжном театре "На Красной Пресне" Вячеслава Спесивцева, Московском экспериментальном театре "Синтез" и более 20 лет отдала Государственному академическому центральному театру кукол имени Образцова. Артистка сыграла маму главного героя в спектакле "Волшебная лампа Аладдина", пантеру Багиру в "Маугли", черепаху Тортиллу и Крысу Шушару в "Буратино", Танечку в "Нашей Чукоккале" и создала множество других ярких образов.

В кино Москаленко дебютировала в 1984 году, сыграв в мелодраме "Счастливая, Женька!". В числе её работ роли в фильмах "Шура и Просвирняк" (1987), "Рыпкина любовь" (1993), "Я вам больше не верю" (2000), "Любовь и прочие глупости" (2010), "По ту сторону смерти" (2017) и другие. Актриса, однако, предпочитала театральную деятельность и параллельно работала преподавателем.