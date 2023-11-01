На 62-м году жизни умер бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин
Музыкант Сергей Лапин. Обложка © ВК / Группа "Браво"
Во вторник, 31 октября, в возрасте 61 года ушёл из жизни советский и российский музыкант, бывший бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин. Информация об этом опубликована на странице группы во "ВКонтакте".
Музыкант участвовал в записи альбомов "Скажем мы друг другу "Браво!" и "Стиляги из Москвы". Также ему принадлежат некоторые идеи по имиджу и стилю группы, в частности идея картонных декораций в известной песне "Стильный оранжевый галстук".
Клип "Браво" с Сергеем Лапиным. Видео © VK / Браво "Добрый вечер, Москва"
"Сергей пришёл в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принёс много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. <...> Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким, как в этой песне", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф писал, что на 81-м году жизни скончался Тигран Алиханов — пианист и бывший ректор Московской консерватории, возглавлявший её в период с 2005 по 2009 год. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.