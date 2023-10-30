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30 октября, 13:02

В возрасте 80 лет умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

<p>Пианист Тигран Алиханов. Обложка © ТАСС / Антон Тушин</p>

Пианист Тигран Алиханов. Обложка © ТАСС / Антон Тушин

На 81-м году жизни скончался Тигран Алиханов — пианист и бывший ректор Московской консерватории, возглавлявший её в период с 2005 по 2009 год. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне тело народного артиста России в квартире на Космодамианской набережной обнаружила его дочь. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность.

Внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова, умерла в возрасте 96 лет

Внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова, умерла в возрасте 96 лет

Ранее весь мир повергла в шок новость о кончине американского актёра Мэттью Перри, известного по роли в сериале "Друзья". Тело артиста было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Следов наркотиков и насильственной смерти найдено не было. По предварительным данным, у актёра просто остановилось сердце. Как пишут СМИ, он скончался после того, как вернулся с утренней тренировки по пиклболу.

Николь Вербер
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