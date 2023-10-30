В возрасте 80 лет умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

На 81-м году жизни скончался Тигран Алиханов — пианист и бывший ректор Московской консерватории, возглавлявший её в период с 2005 по 2009 год. Об этом сообщает SHOT .

Ранее весь мир повергла в шок новость о кончине американского актёра Мэттью Перри, известного по роли в сериале "Друзья". Тело артиста было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Следов наркотиков и насильственной смерти найдено не было. По предварительным данным, у актёра просто остановилось сердце. Как пишут СМИ, он скончался после того, как вернулся с утренней тренировки по пиклболу.