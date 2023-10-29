Звезда "Друзей" Мэтью Перри утонул в джакузи
TMZ: Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер на 55-м году жизни
Актёр Мэтью Перри. Обложка © Getty Images / Christopher Polk
Популярный актёр и сценарист Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", скончался на 55-м году жизни. Как пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники в полиции, его тело нашли в джакузи.
Дженнифер Энистон и Мэттью Перри в сериале "Друзья". Фото © Getty Images / David Hume Kennerly
Портал сообщает, что тело известно голливудского актёра было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Прибывшие на место трагедии полицейские не нашли следов наркотиков в доме уточнили, что его смерть не была насильственной, предварительно, он утонул.
"Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса <…> где, как нам говорят, он, вероятно, утонул", — пишет таблоид.
Мэттью Перри канадско-американский актёр и сценарист. Оглушительную популярность ему принесла роль Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". Зрители также помнят его по фильмам "Девять ярдов", "Поспешишь — людей насмешишь", "Танго втроём", "Мошенники" и многим другим.
Ранее стало известно, что американский актёр Ричард Молл скончался на 81-м году жизни. Он начал актёрскую карьеру в 1970-х годах. Особую популярность ему принесли роли Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре" и Аристотеля Нострадамуса (Быка) Шеннона во всех девяти сезонах сериала "Ночной суд".