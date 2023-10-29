Регион

Уведомления отключены

29 октября, 00:39

Звезда "Друзей" Мэтью Перри утонул в джакузи

TMZ: Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер на 55-м году жизни

<p>Актёр Мэтью Перри. Обложка © Getty Images / Christopher Polk</p>

Актёр Мэтью Перри. Обложка © Getty Images / Christopher Polk

Популярный актёр и сценарист Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", скончался на 55-м году жизни. Как пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники в полиции, его тело нашли в джакузи.

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри в сериале "Друзья". Фото © Getty Images / David Hume Kennerly

Дженнифер Энистон и Мэттью Перри в сериале "Друзья". Фото © Getty Images / David Hume Kennerly

Портал сообщает, что тело известно голливудского актёра было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Прибывшие на место трагедии полицейские не нашли следов наркотиков в доме уточнили, что его смерть не была насильственной, предварительно, он утонул.

"Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса <…> где, как нам говорят, он, вероятно, утонул", — пишет таблоид.

Мэттью Перри канадско-американский актёр и сценарист. Оглушительную популярность ему принесла роль Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". Зрители также помнят его по фильмам "Девять ярдов", "Поспешишь — людей насмешишь", "Танго втроём", "Мошенники" и многим другим.

Умер актёр Берт Янг, сыгравший друга Рокки

Умер актёр Берт Янг, сыгравший друга Рокки

Ранее стало известно, что американский актёр Ричард Молл скончался на 81-м году жизни. Он начал актёрскую карьеру в 1970-х годах. Особую популярность ему принесли роли Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре" и Аристотеля Нострадамуса (Быка) Шеннона во всех девяти сезонах сериала "Ночной суд".

Оксана Попова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров