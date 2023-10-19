Умер актёр Берт Янг, сыгравший друга Рокки

В возрасте 83 лет скончался американский актёр Берт Янг, сыгравший в фильмах франшизы "Рокки". Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на дочь актёра.

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Куинсе (Нью-Йорк) в семье италоамериканцев. Актёрскому мастерству обучался в студии актёра и режиссёра Ли Страсберга. Рано овдовел и остался один с пятилетней дочерью, тем не менее не переставал активно сниматься. За роль Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной, был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. За его плечами работы в проектах "Клан Сопрано", "Однажды в Америке", "Коломбо", "Крутой Уокер", "Закон и порядок" и многих других.