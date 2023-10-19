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19 октября, 04:02

Умер актёр Берт Янг, сыгравший друга Рокки

<p>Актёры Сильвестр Сталлоне и Берт Янг. Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Burt Young</p>

Актёры Сильвестр Сталлоне и Берт Янг. Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Burt Young

В возрасте 83 лет скончался американский актёр Берт Янг, сыгравший в фильмах франшизы "Рокки". Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на дочь актёра.

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Куинсе (Нью-Йорк) в семье италоамериканцев. Актёрскому мастерству обучался в студии актёра и режиссёра Ли Страсберга. Рано овдовел и остался один с пятилетней дочерью, тем не менее не переставал активно сниматься. За роль Поли Пеннино, друга Рокки и брата его возлюбленной, был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. За его плечами работы в проектах "Клан Сопрано", "Однажды в Америке", "Коломбо", "Крутой Уокер", "Закон и порядок" и многих других.

Умер актёр из "Белого солнца пустыни" Николай Ващилин

Умер актёр из "Белого солнца пустыни" Николай Ващилин

А ранее Лайф писал, что советская актриса и певица Роза Калашникова (в девичестве — Агишева) умерла всего за 11 дней до своего 60-летия. Первый настоящий успех ей принесло исполнение песни Александры Пахмутовой на слова Юрия Черных "Кто пасётся на лугу?" в 1973 году. Калашникова также запомнилась зрителю по ролям Тани из фильма "Меняю собаку на паровоз" (1975) и первоклассницы Нины Морозовой в "Чудаке из пятого "Б" (1972).

Лариса Сафронова
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