Звезда советского фильма "Чудак из пятого "Б" умерла за 11 дней до дня рождения

Советская актриса и певица Роза Калашникова (в девичестве — Агишева) умерла всего за 11 дней до своего 60-летия. Причина её смерти не уточняется. Печальное известие появилось на сайте Центра внешкольной работы "На Сумском".

"Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей. Имя Розы Иматьевны для нескольких поколений нашего центра стало символом высокого служения избранному делу, верности призванию. Благодаря ей ребята получали не только знания, но и учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни", — сказано в некрологе.

В центре отметили, что Калашникова несла знания в сочетании с душевной теплотой, материнской заботой и была человеком с активной жизненной позицией, оптимистом по характеру, а также любящей мамой и заботливой бабушкой.