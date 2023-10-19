Звезда советского фильма "Чудак из пятого "Б" умерла за 11 дней до дня рождения
Актриса советского фильма "Чудак из пятого "Б" Роза Калашникова умерла в 59 лет
Актриса советского фильма "Чудак из пятого "Б" Роза Калашникова. Обложка © Центр внешкольной работы "На Сумском"
Советская актриса и певица Роза Калашникова (в девичестве — Агишева) умерла всего за 11 дней до своего 60-летия. Причина её смерти не уточняется. Печальное известие появилось на сайте Центра внешкольной работы "На Сумском".
"Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей. Имя Розы Иматьевны для нескольких поколений нашего центра стало символом высокого служения избранному делу, верности призванию. Благодаря ей ребята получали не только знания, но и учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни", — сказано в некрологе.
В центре отметили, что Калашникова несла знания в сочетании с душевной теплотой, материнской заботой и была человеком с активной жизненной позицией, оптимистом по характеру, а также любящей мамой и заботливой бабушкой.
Роза Агишева родилась в Москве 28 октября 1963 года и уже в семь лет вошла в Большой детский хор имени В.С. Попова. Вскоре одарённая девочка стала солисткой младшей группы. Первый настоящий успех её принесло исполнение песни Александры Пахмутовой на слова Юрия Черных "Кто пасётся на лугу?" в 1973 году. Калашникова также запомнилась зрителю по ролям Тани из фильма "Меняю собаку на паровоз" (1975) и первоклассницы Нины Морозовой в "Чудаке из пятого "Б" (1972). С 1987 года она была руководителем молодёжного клуба "Современник" Центра детского творчества "На Сумском".