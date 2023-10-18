Умер актёр Артемьев, игравший в "Улицах разбитых фонарей" и "Тайнах следствия"
Актёр театра и кино Евгений Артемьев умер в Петербурге на 69-м году жизни
Актёр театра и кино Евгений Артемьев. Обложка © Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской"
В Петербурге в возрасте 68 лет умер актёр театра и кино Евгений Артемьев. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской, где он трудился много лет.
Артист умер 14 октября. Причины смерти не оглашались.
Артемьев появился на свет 14 мая в 1955 году. Он окончил курс одного из главных режиссёров театра имени Комиссаржевской — Рубена Агамирзяна. Его сокурсниками были Александр Исаков, Константин Воробьёв и Ольга Самошина. На счету актёра множество ролей в театральных спектаклях, а помимо этого, он снимался в фильмах и сериалах. Телезрители могли видеть его в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и "Хрониках убойного отдела".
Ранее сегодня появилась информация о том, что на 77-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России Николай Ващилин. При этом дату и причину смерти в союзе назвать не смогли.