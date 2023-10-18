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18 октября, 13:36

Умер актёр Артемьев, игравший в "Улицах разбитых фонарей" и "Тайнах следствия"

Актёр театра и кино Евгений Артемьев умер в Петербурге на 69-м году жизни

<p>Актёр театра и кино Евгений Артемьев. Обложка © <a href="https://www.teatrvfk.ru/ushel-iz-zhizni-evgenij-artemev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской"</a></p>

Актёр театра и кино Евгений Артемьев. Обложка © Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры "Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской"

В Петербурге в возрасте 68 лет умер актёр театра и кино Евгений Артемьев. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской, где он трудился много лет.

Артист умер 14 октября. Причины смерти не оглашались.

Артемьев появился на свет 14 мая в 1955 году. Он окончил курс одного из главных режиссёров театра имени Комиссаржевской — Рубена Агамирзяна. Его сокурсниками были Александр Исаков, Константин Воробьёв и Ольга Самошина. На счету актёра множество ролей в театральных спектаклях, а помимо этого, он снимался в фильмах и сериалах. Телезрители могли видеть его в "Улицах разбитых фонарей", "Тайнах следствия" и "Хрониках убойного отдела".

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Юрий Лысенко
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