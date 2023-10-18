Умер актёр из "Белого солнца пустыни" Николай Ващилин

На 77-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России Николай Ващилин. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оргсекретаря организации Михаила Калинина. При этом дату и причину смерти он назвать не смог.

За свою долгую жизнь профессиональный спортсмен подготовил десятки каскадёров в студиях при ЛГИТМиК, "Ленфильме" и Союзе театральных деятелей России. Мастер спорта СССР по самбо ставил и выполнял трюки в многочисленных кинофильмах, в том числе в "Стрелах Робин Гуда", "Легенде о Тиле", "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах", "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Острове сокровищ", участвовал в съёмках "Белого солнца пустыни", "Короля Лира" и многих других кинокартин.

В прошлом году Лайф, кстати, рассказывал, какими скандалами запомнились съёмки телевизионного фильма "Три мушкетёра", герои которого надолго запали в сердце советской молодёжи. Они стали для людей символом настоящей мужской дружбы, исполнения долга и верности в любви, вот только на съёмочной площадке всё было совсем иначе.