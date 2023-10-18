Умер актёр из "Белого солнца пустыни" Николай Ващилин
Советский актёр и каскадёр Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет
Советский актёр и каскадёр Николай Ващилин. Обложка © Kino-teatr.ru
На 77-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России Николай Ващилин. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оргсекретаря организации Михаила Калинина. При этом дату и причину смерти он назвать не смог.
За свою долгую жизнь профессиональный спортсмен подготовил десятки каскадёров в студиях при ЛГИТМиК, "Ленфильме" и Союзе театральных деятелей России. Мастер спорта СССР по самбо ставил и выполнял трюки в многочисленных кинофильмах, в том числе в "Стрелах Робин Гуда", "Легенде о Тиле", "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах", "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Острове сокровищ", участвовал в съёмках "Белого солнца пустыни", "Короля Лира" и многих других кинокартин.
В прошлом году Лайф, кстати, рассказывал, какими скандалами запомнились съёмки телевизионного фильма "Три мушкетёра", герои которого надолго запали в сердце советской молодёжи. Они стали для людей символом настоящей мужской дружбы, исполнения долга и верности в любви, вот только на съёмочной площадке всё было совсем иначе.
А ранее мы сообщали о смерти автора музыки к "Бременским музыкантам" Геннадия Гладкова. Советский и российский композитор скончался на 89-м году жизни. Его музыка звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов", "Убить дракона" и многие другие.