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18 октября, 09:48

Умер актёр из "Белого солнца пустыни" Николай Ващилин

Советский актёр и каскадёр Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет

<p>Советский актёр и каскадёр Николай Ващилин. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/stuntman/ros/283981/foto/992253/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Советский актёр и каскадёр Николай Ващилин. Обложка © Kino-teatr.ru

На 77-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России Николай Ващилин. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на оргсекретаря организации Михаила Калинина. При этом дату и причину смерти он назвать не смог.

За свою долгую жизнь профессиональный спортсмен подготовил десятки каскадёров в студиях при ЛГИТМиК, "Ленфильме" и Союзе театральных деятелей России. Мастер спорта СССР по самбо ставил и выполнял трюки в многочисленных кинофильмах, в том числе в "Стрелах Робин Гуда", "Легенде о Тиле", "Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах", "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Острове сокровищ", участвовал в съёмках "Белого солнца пустыни", "Короля Лира" и многих других кинокартин.

В прошлом году Лайф, кстати, рассказывал, какими скандалами запомнились съёмки телевизионного фильма "Три мушкетёра", герои которого надолго запали в сердце советской молодёжи. Они стали для людей символом настоящей мужской дружбы, исполнения долга и верности в любви, вот только на съёмочной площадке всё было совсем иначе.

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А ранее мы сообщали о смерти автора музыки к "Бременским музыкантам" Геннадия Гладкова. Советский и российский композитор скончался на 89-м году жизни. Его музыка звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов", "Убить дракона" и многие другие.

Николь Вербер
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