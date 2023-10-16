"Как скончался?": Ливанова повергла в шок новость о смерти его самого близкого друга Гладкова
Актёр Ливанов назвал умершего композитора Геннадия Гладкова самым близким другом
Композитор Геннадий Гладков (слева) и актёр Василий Ливанов (справа). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Вячеслав Прокофьев
88-летнего российского актёра Василия Ливанова повергла в шок новость о кончине композитора Геннадия Гладкова. Он рассказал, что умерший был его самым близким другом.
"Как скончался? Когда? Боже мой! Я в шоке просто! Боже! Это мой самый близкий друг. Я не могу даже говорить ничего", — отметил Ливанов в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни 16 октября. Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит более чем в 110 картинах, среди которых "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Убить дракона".