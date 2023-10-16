Композитор Гладков планировал дать концерт послезавтра

Поэт Юрий Энтин рассказал, что его друг, композитор Геннадий Гладков, последние десять лет не жаловался на здоровье, а продолжал работать и творить, давать концерты, один из которых должен был состояться 18 октября. Энтин подчеркнул, что дал совет продюсерам не отменять этот концерт, несмотря на кончину Геннадия Игоревича.

"Он не жаловался на здоровье. На здоровье он пожаловался ровно десять лет назад, потому что у него случился инсульт. С той поры он был, к сожалению, прикован к коляске, не мог ходить. Но, как ни странно, он все эти десять лет активно работал. Это ему помогло прожить целых десять лет — в работе, в радости", — рассказал Юрий Сергеевич Лайфу.

Энтин общался с Гладковым очень часто — каждые два-три дня, и последний раз они созванивались как раз три дня назад — обсуждали концерт, который должен состояться 18 октября.

"Дня три назад мы с ним говорили очень весело. Потому что у него послезавтра большой концерт с моим участием. Мне продюсеры сообщили очень рано о его смерти и советовались со мной. Я дал совет во что бы то ни стало давать этот концерт. Он (Геннадий Гладков. — Прим. Лайфа) очень любил такие большие концерты", — добавил Энтин.