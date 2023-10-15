В Петербурге в возрасте 54 лет умер известный художник и музыкант Гавриил Лубнин

В Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет ушёл из жизни известный художник и музыкант Гавриил Лубнин. Об этом в соцсетях сообщают его коллеги: Александр Флоренский и Владимир Камаев.

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ сообщали, что Лубнина якобы убили ударом ножа в сердце. Однако, по данным источника "Фонтанки", эта информация не соответствует действительности — смерть художника не носит криминальный характер. В то же время причина трагедии не раскрывается.

Гавриил Лубнин родился 14 апреля 1969 года. Он прославился благодаря юмористическим рисункам, выполненным на крафтовой бумаге. Каждый рисунок художник сопровождал ироничным двустишием. Кроме того, Лубнин сотрудничал как автор нескольких песен с группой "Червонцы" и рисовал обложки для группы "АукцЫон". Также он выпустил три собственных альбома и восемь книг.





