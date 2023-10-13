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13 октября, 13:46
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Звезда фильма "Любовь и голуби" Байнякшина скончалась на 84-м году жизни

Актриса из "Морозко" Байнякшина умерла в 83 года от продолжительной болезни

<p>Галина Байнякшина. Обложка © <a href="https://www.dramteatr.ru/news/ushla-iz-zhizni-aktrisa-galina-baynyakshina" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова</a></p>

Галина Байнякшина. Обложка © Пресс-служба Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

От продолжительной болезни скончалась актриса Галина Байнякшина, сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Причиной смерти называется продолжительная болезнь.

Карьеру Байнякшина начала в 1965 году сразу после выпуска из Иркутского театрального училища. В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы". За свою работу артистка была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, а также удостоена звания ветерана труда.

На счету Байнякшиной постановки "Обыкновенная история", "Трёхгрошовая опера", "Таланты и поклонники", "Орфей спускается в ад", "Не стреляйте в белых лебедей", "Любовь и голуби", "Прощание с Матёрой", "Морозко" и много других. Дебютом на экране для неё стал фильм "Детский сад" Евгения Евтушенко.

Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

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Лайф писал о смерти заслуженного деятеля искусств России Михаила Голубовича, известного по ролям в фильмах "Тихий Дон", "Как закалялась сталь", "Бирюк", "Кортик" и "Хождение по мукам". Ему было 79 лет. Причиной называется продолжительная и тяжёлая болезнь.

Матвей Константинов
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