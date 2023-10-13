Звезда фильма "Любовь и голуби" Байнякшина скончалась на 84-м году жизни

От продолжительной болезни скончалась актриса Галина Байнякшина, сообщили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Причиной смерти называется продолжительная болезнь.

Карьеру Байнякшина начала в 1965 году сразу после выпуска из Иркутского театрального училища. В последний раз она вышла на охлопковскую сцену 25 июня 2021 года в спектакле "В день свадьбы". За свою работу артистка была отмечена благодарностью Министерства культуры Российской Федерации, а также удостоена звания ветерана труда.

На счету Байнякшиной постановки "Обыкновенная история", "Трёхгрошовая опера", "Таланты и поклонники", "Орфей спускается в ад", "Не стреляйте в белых лебедей", "Любовь и голуби", "Прощание с Матёрой", "Морозко" и много других. Дебютом на экране для неё стал фильм "Детский сад" Евгения Евтушенко.