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8 октября, 09:49
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Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

В возрасте 75 лет умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

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Обложка © Youtube / Телеканал Интер

Советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет.

"Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко, сообщила её дочь (Антонина Матвиенко. — Прим. Лайфа). Ей было 75 лет", — сообщило украинское издание "Общественное.Новости".

В 1979 году Матвиенко стала заслуженной артисткой УССР, а в 1985 году — народной. В 2006 году она получила звание Героя Украины. Артистка была победителем Всеукраинского конкурса "Молодые голоса" и Всесоюзного телевизионного конкурса "С песней по жизни".

Певица принимала участие в съёмках телеспектаклей, а также известна по ролям в фильмах "Не пройдёт и года...", "Как закалялась сталь", "Прощайте, фараоны!" и "Соломенные колокола". Среди её известных песен — "Ой, летели дикие гуси" и "Колыбельная".

Причины смерти артистки не уточняются.

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Александра Мышляева
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