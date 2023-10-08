Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко
В возрасте 75 лет умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Обложка © Youtube / Телеканал Интер
Советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР Нина Матвиенко скончалась в возрасте 75 лет.
"Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко, сообщила её дочь (Антонина Матвиенко. — Прим. Лайфа). Ей было 75 лет", — сообщило украинское издание "Общественное.Новости".
В 1979 году Матвиенко стала заслуженной артисткой УССР, а в 1985 году — народной. В 2006 году она получила звание Героя Украины. Артистка была победителем Всеукраинского конкурса "Молодые голоса" и Всесоюзного телевизионного конкурса "С песней по жизни".
Певица принимала участие в съёмках телеспектаклей, а также известна по ролям в фильмах "Не пройдёт и года...", "Как закалялась сталь", "Прощайте, фараоны!" и "Соломенные колокола". Среди её известных песен — "Ой, летели дикие гуси" и "Колыбельная".
Причины смерти артистки не уточняются.
Ранее стало известно, что в Юкатане 5 октября на 86-м году жизни скончался актёр, режиссёр и сценарист Альваро де Хесус Карканьо Рикальде. Артист родился в 1938 году в Мексике. В 1970-х начал сниматься в кино. Среди его работ — роли в фильмах "Наш собственный дом", "Сваты" с Питером Фальком, "Тилли, тётка великого Франкенштейна" и "Голубая игуана".