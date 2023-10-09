Актёр из фильмов "Тихий Дон" и "Как закалялась сталь" умер в Луганске

В Луганске на 80-м году жизни умер заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович, который прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Тихий Дон", "Как закалялась сталь", "Бирюк", "Кортик" и "Хождение по мукам". Причина смерти артиста — продолжительная и тяжёлая болезнь.

"Счастлив, что имел честь близко знать этого удивительного человека. Свой главный жизненный принцип Михаил Голубович всегда формулировал так: "Пахать надо!" Он не мог жить без родного театра, без новых ролей и спектаклей, без общения со студентами, которым долгие годы передавал своё мастерство, без депутатской работы и многого другого", — выразил свои соболезнования глава ЛНР Леонид Пасечник.

Михаил Голубович родился 21 ноября 1943 года в городе Золотоноша Полтавской области УССР (сейчас — Черкасская область). В 1967-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После выпуска служил в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре. В 1987 году стал его художественным руководителем. За плечами Голубовича более 70 ролей. В 2015 году он получил звание народного артиста ЛНР, а в августе текущего года российский президент Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного деятеля искусств РФ.