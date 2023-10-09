Звезда фильма "Изгой" умер от рака

Известного актёра иранского происхождения Атилы Песьяни не стало 6 октября. Исполнитель киноролей скончался в Париже после продолжительной болезни, уточняет Mehr.

Журналисты напомнили, что звезда фильмов "Изгой", "Дипломат" и "Прекращение огня" на протяжении последних лет боролся с раком желудка. Впрочем, несмотря на продолжительное лечение, онкология всё же забрала артиста.

За десятилетия творчества Песьяни успел сняться в 130 кинофильмах. Кроме того, нередко при создании картин он занимал кресло сценариста, помощника режиссёра и даже директора по подбору персонала.