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8 октября, 21:16

Звезда фильма "Изгой" умер от рака

Иранский актёр Атила Песьяни скончался в Париже из-за онкологии

<p>Атила Пасиани. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atila_Pesyani_20192.jpg#mw-jump-to-license" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maryam Kamyab</a></p>

Атила Пасиани. Обложка © Wikipedia / Maryam Kamyab

Известного актёра иранского происхождения Атилы Песьяни не стало 6 октября. Исполнитель киноролей скончался в Париже после продолжительной болезни, уточняет Mehr.

Журналисты напомнили, что звезда фильмов "Изгой", "Дипломат" и "Прекращение огня" на протяжении последних лет боролся с раком желудка. Впрочем, несмотря на продолжительное лечение, онкология всё же забрала артиста.

За десятилетия творчества Песьяни успел сняться в 130 кинофильмах. Кроме того, нередко при создании картин он занимал кресло сценариста, помощника режиссёра и даже директора по подбору персонала.

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Ранее онкологическое заболевание стало причиной смерти британского актёра Джейка Абрахама. Звезда комедии "Карты, деньги, два ствола" прожил лишь 56 лет.

Илья Пушкарев
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