Умерла поэтесса и лауреат Нобелевской премии Луиза Глюк

В США умерла поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии Луиза Глюк, ей было 80 лет. Печальное известие сообщило книжное издательство Farrar, Straus & Giroux, с которым она сотрудничала долгие годы.

"Покойся с миром! Поэзия Луизы Глюк выражает нашу недоверчивую, но неукротимую потребность в знаниях и общении в часто ненадёжном мире. Её творчество бессмертно", — заявил её редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси.

Луиза Глюк родилась в Нью-Йорке 22 апреля 1943 года. Рано начала сочинять истории, увлекалась сказками и мифами, а затем погрузилась в поэзию. Первый её сборник вышел в 1968 году под названием "Первенец". Признание поэтесса получила после публикации сборников "Арарат", "Триумф Ахиллеса" и "Дикий ирис". За последний была удостоена Пулитцеровской премии. А 8 октября 2020 года Глюк получила Нобелевскую премию по литературе за "точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".