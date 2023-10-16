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16 октября, 09:55
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Умер автор музыки к "Бременским музыкантам" Геннадий Гладков

Умер композитор Геннадий Гладков

<p>Композитор Геннадий Гладков. Обложка © ТАСС / Юрий Машков</p>

Композитор Геннадий Гладков. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

На 89-м году жизни скончался советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.

"Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками", — сообщил Малик Аминов.

Славу ему принесла работа над мультфильмом "Бременские музыканты" и его продолжением. Музыка Гладкова звучит в более чем 110 картинах: это "Малыш и Карлсон", "Джентльмены удачи", "12 стульев" "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов", "Убить дракона" и многие другие.

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А ранее в США умерла актриса Пайпер Лори, известная по роли сестры бывшего владельца лесопилки Кэтрин Мартелл в сериале "Твин Пикс". Ей был 91 год.

Александра Вишнякова
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