Звезда сериала "Твин Пикс" умерла в Лос-Анджелесе
Обладательница "Золотого глобуса" Пайпер Лори скончалась на 92-м году жизни
Пайпер Лори. Фото © Flickr / The Dallas International Film Festival
Известная по роли в сериале "Твин Пикс" американская актриса Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года. Об уходе знаменитости из жизни написало агентство Associated Press.
Актрисы не стало 14 октября в Лос-Анджелесе. На протяжении последних лет жизни Лори испытывала проблемы со здоровьем, поделилась с журналистами её агент Марион Розенберг.
"Лори имела выдающийся талант и была замечательным человеком", — высказалась она об актрисе.
Звезда американского кино трижды была номинирована на "Оскар". Премию артистке хотели вручить за участие в фильмах "Бильярдист", "Кэрри" и "Дети тишины". "Золотой глобус" же Лори принесла роль в сериале "Твин Пикс".
Ранее стало известно о смерти актёра "Затерянных в космосе" Марка Годдара. Звезда научно-фантастического сериала скончалась от лёгочного фиброза.