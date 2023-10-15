Звезда сериала "Твин Пикс" умерла в Лос-Анджелесе

Известная по роли в сериале "Твин Пикс" американская актриса Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года. Об уходе знаменитости из жизни написало агентство Associated Press.

Актрисы не стало 14 октября в Лос-Анджелесе. На протяжении последних лет жизни Лори испытывала проблемы со здоровьем, поделилась с журналистами её агент Марион Розенберг.

"Лори имела выдающийся талант и была замечательным человеком", — высказалась она об актрисе.

Звезда американского кино трижды была номинирована на "Оскар". Премию артистке хотели вручить за участие в фильмах "Бильярдист", "Кэрри" и "Дети тишины". "Золотой глобус" же Лори принесла роль в сериале "Твин Пикс".