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15 октября, 01:34

Звезда сериала "Твин Пикс" умерла в Лос-Анджелесе

Обладательница "Золотого глобуса" Пайпер Лори скончалась на 92-м году жизни

<p>Пайпер Лори. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dallasfilm/17149226995/in/photolist-s8qgHv-rQXYB8-rQXXiX-s8qg1Z-rQXVCx-rQR9mU-rbBJ1B-s8qfTp-s68f7w-dLCCRT-rQPPVL-6NvmEc-crG8Qh-8cnnzT-RS4abk-6NExoB-bui6vT-deTUkQ-jAsb5-9THS6M-4aZP15-4aZLbw-b9xqTx-b9y2rM-biABSi-b9xrMM-b9yxSX-a1s5tk-f28UWr-a1uXob-a1uLGe-dJVfzk-a1s61D-crFEx3-9Tt7eM-9TvWQC-9TtHyP-a4Fx9k-a1hcqN-9Tt5Tx-9X4v4j-dqTC4r-2Rt45j-qeG9Za-6NJHAb-bXFRvA-eiDFrc-24Uf8i1-vUXEy-bSJY7D" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Dallas International Film Festival</a></p>

Пайпер Лори. Фото © Flickr / The Dallas International Film Festival

Известная по роли в сериале "Твин Пикс" американская актриса Пайпер Лори скончалась в возрасте 91 года. Об уходе знаменитости из жизни написало агентство Associated Press.

Актрисы не стало 14 октября в Лос-Анджелесе. На протяжении последних лет жизни Лори испытывала проблемы со здоровьем, поделилась с журналистами её агент Марион Розенберг.

"Лори имела выдающийся талант и была замечательным человеком", — высказалась она об актрисе.

Звезда американского кино трижды была номинирована на "Оскар". Премию артистке хотели вручить за участие в фильмах "Бильярдист", "Кэрри" и "Дети тишины". "Золотой глобус" же Лори принесла роль в сериале "Твин Пикс".

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Илья Пушкарев
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