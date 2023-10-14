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14 октября, 19:33

Звезда "Затерянных в космосе" умерла от неизлечимой болезни

Актёр "Затерянных в космосе" Марк Годдар умер от лёгочного фиброза

<p>Марк Годдар. Обложка © kino-teatr.ru</p>

Марк Годдар. Обложка © kino-teatr.ru

Актёр кино и телевидения Марк Годдар, сыгравший Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале "Затерянные в космосе", умер в Массачусетсе от лёгочного фиброза. Об этом сообщила в соцсети его вдова Эвелин.

Летом голливудского актёра госпитализировали с пневмонией после празднования дня рождения. Тогда Годдару и поставили страшный диагноз: последняя стадия фиброза, который не поддаётся лечению.

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Настоящим кумиром Годдара сделал сериал "Затерянные в космосе". Всего актёр исполнил более полусотни ролей в фильмах и сериалах. Среди них "Сверхъестественное", "Странные захватчики", "Каскадёры", "Улицы Сан-Франциско", "Барнаби Джонс", "Перри Мейсон", "Дымок из ствола", мыльная опера "Одна жизнь, чтобы жить".

А ранее Лайф писал, что звезда фильма "Любовь и голуби" Байнякшина скончалась на 84-м году жизни.

Андрей Бражников
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