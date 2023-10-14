Звезда "Затерянных в космосе" умерла от неизлечимой болезни

Актёр кино и телевидения Марк Годдар, сыгравший Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале "Затерянные в космосе", умер в Массачусетсе от лёгочного фиброза. Об этом сообщила в соцсети его вдова Эвелин.

Летом голливудского актёра госпитализировали с пневмонией после празднования дня рождения. Тогда Годдару и поставили страшный диагноз: последняя стадия фиброза, который не поддаётся лечению.