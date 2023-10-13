Этих советских актёров обожали миллионы, но умерли они в нищете и одиночестве

Сколько известных актёров СССР, покоривших сердца миллионов зрителей, умерли в нищете и одиночестве? Собрали истории нескольких советских звёзд, которые пользовались всеобщей славой, но не смогли обеспечить себе достойную старость. Всё это говорит о простом: слава и талант не гарантируют безбедный и спокойный конец.

1. Алексей Смирнов

Из-за чего скончался Алексей Смирнов? Фото © Wikipedia / Гвардии старший сержант Алексей Смирнов. Фотография из фронтового альбома актёра

Алексей Смирнов, известный по роли дебошира Феди в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и множеству других картин, — легенда советского кинематографа. Несмотря на славу и успех, которых он достиг, его личной жизни не позавидуешь. Она была далека от счастливой. После ранения на войне, которое сделало его бесплодным, актёр не смог поддерживать длительные романтические отношения и в итоге так и не женился. После смерти друга Леонида Быкова Смирнов начал пить. Вскоре его госпитализировали из-за ишемической болезни сердца. Но и тогда актёр не смог отказаться от алкоголя. Его выписали 7 мая 1979 года, и в этот же день он скончался. Слава не принесла ему ни счастья, ни друзей.

2. Татьяна Самойлова

Почему в одиночестве осталась Татьяна Самойлова? Фото © Wikipedia / Comet Photo AG

Татьяна Самойлова, актриса советского и европейского кино, считалась одной из самых красивых женщин своего времени. Роль в фильме "Летят журавли" принесла ей всемирное признание и золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Однако, несмотря на свой талант и успех, Самойлова столкнулась с преградами и ограничениями в советской системе. В последние годы жизни она почти полностью исчезла с экранов и жила в одиночестве. Умерла актриса в 2014 году.

3. Георгий Вицин

Как умер Георгий Вицин? Фото © Wikipedia / Василий Малышев

Народный артист СССР Георгий Вицин стал известен благодаря своим ярким ролям в советских комедийных фильмах. Его персонажи, такие как Бальзаминов и Трус, были любимыми у многих зрителей. Вицин до последнего времени продолжал работать в театре, но его жизнь вне сцены была умеренной и одинокой. Умер актёр в 90-летнем возрасте, за скромным гробом шли только его вдова с дочерью и соседки.

4. Нонна Мордюкова

История грустного конца жизни Нонны Мордюковой. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Нонна Мордюкова, народная артистка СССР, снялась во множестве фильмов и завоевала популярность благодаря своему таланту и харизме. Однако, несмотря на свою известность, она страдала от финансовых трудностей и жила на копеечную пенсию. В последние годы своей жизни актриса делила маленькую квартиру с сестрой и умерла в относительной нищете.

5. Сергей Филиппов

Из-за чего и как умер актёр Сергей Филиппов. Кадр © "Весёлое сновидение, или Смех и слёзы". Режиссёр Игорь Усов, сценаристы Арнольд Витоль, Сергей Михалков / Kinopoisk.ru

Артист Сергей Филиппов был народным, известным своими крылатыми фразами. Его часто снимали в комических ролях из-за особенной внешности. Из ролей Филиппова можно отметить нетрезвого лектора из "Карнавальной ночи" и шведского посла в "Иване Васильевиче". В последние годы своей жизни Филиппов жил в одиночестве. После его смерти дочь от второй жены забрала все ценные вещи из квартиры, а деньги на похороны собрал его друг и коллега Александр Демьяненко. Простились с Сергеем Филипповым в апреле 1990 года.