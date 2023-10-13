7 российских знаменитостей, нашедших свою любовь после 40

В нашем обществе существует предубеждение, что любовь и романтика — дело молодое. Однако судьбы знаменитостей — пример того, что настоящая любовь может настигнуть человека в любом возрасте. Рассмотрим семь историй российских звёздных персон, которые нашли свою любовь после 40.

1. Фёдор Бондарчук

Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Режиссёр 25 лет прожил в браке со Светланой Бондарчук, но союз не выдержал испытания временем. В 2016-м звёздная пара рассталась. Спустя три года, когда Бондарчуку было 52, он женился на актрисе Паулине Андреевой.

2. Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Олег Бухарев

Наверное, все помнят, как телеведущая долго встречалась с певцом Сергеем Лазаревым. Было ясно, что творцы отлично проводят вместе время, но годы шли, а развития отношения так и не получили. И только в 2012-м Лера рассталась с Лазаревым, а потом положила глаз на хоккеиста Игоря Макарова. Это всё произошло, когда девушке было уже за 40. Спустя 10 лет пара всё так же крепка, воспитывает пятилетнюю дочь Машу.

3. Игорь Николаев

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета

Конечно, романтическая история у музыканта крайне долгая и интересная, но, отбрасывая все неудачные эксперименты, можно уверенно сказать, что ту самую любовь он нашёл именно после 40 лет. Когда композитору было уже 50, он женился на певице Юлии Проскуряковой. С тех пор минуло уже 13 лет, а пара становится только крепче с каждым годом!

4. Татьяна Буланова

Татьяна Буланова и Валерий Рудов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bulanovafan.official

Талантливая артистка и легенда 90-х Татьяна Буланова тоже отыскала "того самого" уже после 50. До этого у неё было два брака: когда в 2005-м закончился один, сразу стартовал другой. Но после развода в 2016-м певица решила поставить романтику "на стоп". И летом 2023-го звезда снова вышла замуж — за бизнесмена Руднева, который моложе её на 19 лет. Вот правда — любви все возрасты покорны.

5. Олег Газманов

Олег и Мария Газмановы. Фото © ТАСС / Валерий Степченков

На Марии Газманов женился, когда ему было уже 50. Прошло 20 лет, а брак всё ещё крепок. Так что что любовь можно найти когда угодно!

6. Валерий Меладзе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Конечно, в биографии певца было много романов, даже брак с Ириной Меладзе, который продлился 22 года, но любовь настигла мужчину гораздо позже. Только в 2014-м знаменитый певец женился на бывшей частнице "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой. Тогда ему было 54 года.

7. Стас Михайлов

Стас Михайлов с женой Инной. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Ещё одним примером успешного поиска настоящей любви после 40 лет стала история Стаса Михайлова. Тот ещё ловелас, певец решил остепениться, встретив свою любовь Инну. Поженились они в 2007 году, когда Стасу было 42 года. За 12 лет отношения пережили немало кризисов, но от этого пара стала лишь крепче.