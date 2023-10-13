"Перестал видеть смысл в дуэтах": Shaman поделился впечатлениями о выступлении с Путиным
Shaman: Исполнение гимна с Путиным останется в моём сердце на всю жизнь
Обложка © ТАСС / Александр Щербак / Павел Бедняков
Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman, рассказал о своих ощущениях после исполнения гимна с президентом РФ Владимиром Путиным на Красной площади в Москве 30 сентября прошлого года. Артист заявил, что этот памятный момент останется в его сердце на всю жизнь.
"В тот момент я думал о том, что нужно спеть хорошо. Потом — ощущение опустошения и наполненности одновременно. Этот момент останется в моём сердце на всю жизнь. Это настолько для меня значимо, что я перестал видеть смысл в дуэтах", — признался музыкант в интервью блогерше Лилии Абрамовой (Татарка FM) на её ютуб-канале.
Вместе с тем исполнитель хитов "Встанем" и "Я русский" назвал главу государства человеком, который "взвалил на себя такой груз ответственности", однако отметил, что делает он это "героически".
Кстати, ранее в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин хорошо отозвался о творчестве артистов на тему специальной военной операции, в том числе и о новой песне "Мой бой" популярного исполнителя Shaman. В ответ музыкант признался, что очень рад одобрению со стороны главы государства.