Фанат Shaman поразил артиста, исполнив его песню на концерте в Ярославле

В Ярославле 26 сентября состоялся концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), на котором один из поклонников перепел его песню. Да так, что даже сам исполнитель показал своё восхищение. Видео с моментом распространилось в Сети.

Поклонник перепел песню Shaman на его концерте в Ярославле. Видео © VK / SHAMANОМАНЫ / Алексей Бабаков

Выступление состоялось в КЗЦ "Миллениум". В какой-то момент Shaman объявил караоке-конкурс. Один из фанатов спросил у звезды разрешения, взял микрофон и спел песню "Улетай на крыльях ветра". Как рассказал сам поклонник в беседе с 76.ru, Дронов вначале даже удивился.

"Весь зал аплодирует вам, приятного вечера!" — сказал Shaman, когда фанат закончил петь.