Фанат Shaman поразил артиста, исполнив его песню на концерте в Ярославле
Shaman поклонился фанату, перепевшему его песню на концерте в Ярославле
В Ярославле 26 сентября состоялся концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), на котором один из поклонников перепел его песню. Да так, что даже сам исполнитель показал своё восхищение. Видео с моментом распространилось в Сети.
Поклонник перепел песню Shaman на его концерте в Ярославле. Видео © VK / SHAMANОМАНЫ / Алексей Бабаков
Выступление состоялось в КЗЦ "Миллениум". В какой-то момент Shaman объявил караоке-конкурс. Один из фанатов спросил у звезды разрешения, взял микрофон и спел песню "Улетай на крыльях ветра". Как рассказал сам поклонник в беседе с 76.ru, Дронов вначале даже удивился.
"Весь зал аплодирует вам, приятного вечера!" — сказал Shaman, когда фанат закончил петь.
Ранее поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский". Этот хит они пели на улице города и вызвали сильное возмущение среди грузинских пользователей.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин