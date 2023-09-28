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28 сентября, 15:05

Фанат Shaman поразил артиста, исполнив его песню на концерте в Ярославле

Shaman поклонился фанату, перепевшему его песню на концерте в Ярославле

В Ярославле 26 сентября состоялся концерт певца Shaman (Ярослав Дронов), на котором один из поклонников перепел его песню. Да так, что даже сам исполнитель показал своё восхищение. Видео с моментом распространилось в Сети.

Поклонник перепел песню Shaman на его концерте в Ярославле. Видео © VK / SHAMANОМАНЫ / Алексей Бабаков

Выступление состоялось в КЗЦ "Миллениум". В какой-то момент Shaman объявил караоке-конкурс. Один из фанатов спросил у звезды разрешения, взял микрофон и спел песню "Улетай на крыльях ветра". Как рассказал сам поклонник в беседе с 76.ru, Дронов вначале даже удивился.

"Весь зал аплодирует вам, приятного вечера!" — сказал Shaman, когда фанат закончил петь.

"Це що таке?": Shaman ворвался на украинское ТВ и спел "Я русский"

"Це що таке?": Shaman ворвался на украинское ТВ и спел "Я русский"

Ранее поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский". Этот хит они пели на улице города и вызвали сильное возмущение среди грузинских пользователей.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Евгения Колесникова
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