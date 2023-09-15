Поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский"

Видео, сделанное в грузинской столице, появилось в Сети. При этом неизвестно, когда точно оно было снято. Грузинские пользователи возмущены таким поведением россиян, а уехавшие из РФ граждане стали сразу же в Сети заявлять, что это просто "понаехавшие туристы". Позднее оказалось, что это и в самом деле Тбилиси, а вечеринка под песню Shaman проходила в районе Шардена.