Поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский"
EADaily: В Тбилиси россияне подпевали на улице песне Shaman "Я русский"
Группа людей на улице в Тбилиси громко подпевала песне российского исполнителя Shaman "Я русский". Об этом сообщает EADaily.
Группа людей на улице в Тбилиси громко пела песню "Я русский". Видео © Telegram / Поздняков 3.0
Видео, сделанное в грузинской столице, появилось в Сети. При этом неизвестно, когда точно оно было снято. Грузинские пользователи возмущены таким поведением россиян, а уехавшие из РФ граждане стали сразу же в Сети заявлять, что это просто "понаехавшие туристы". Позднее оказалось, что это и в самом деле Тбилиси, а вечеринка под песню Shaman проходила в районе Шардена.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшие за рубеж после начала СВО россияне постепенно будут возвращаться. Однако же для ставших врагами страны граждан РФ уже не найдётся места на Родине.
Telegram / Поздняков 3.0