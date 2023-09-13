Shaman объяснил появление строчки из его хита "Встанем" на памятнике Невскому
Shaman: Мои строки попали на памятник Невскому, потому что продолжают его фразу
Памятник Александру Невскому в Липецке. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Певец Shaman (Ярослав Дронов) объяснил, как строки из его песни "Встанем" попали на 10-метровый памятник Александру Невскому, открытый в Липецке 12 сентября. По его словам, текст хита продолжает одно из изречений русского князя.
"Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Моя песня "Встанем" продолжает: "И правда — за нами", — объяснил музыкант в беседе с "Газетой.ru".
Памятник Александру Невскому в Липецке. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
Напомним, 12 сентября в Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN. Там выгравированы слова: "Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца". На заднюю часть скульптуры нанесена фраза: "Не в силе Бог, а в правде". Если верить первому житию полководца, эти слова он произнёс перед княжеской дружиной, отправляясь из Новгорода на сражение со шведским войском.