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13 сентября, 11:26

Shaman объяснил появление строчки из его хита "Встанем" на памятнике Невскому

Shaman: Мои строки попали на памятник Невскому, потому что продолжают его фразу

<p>Памятник Александру Невскому в Липецке. Фото © <a href="https://t.me/igor_artamonov48/1309?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова</a></p>

Памятник Александру Невскому в Липецке. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Певец Shaman (Ярослав Дронов) объяснил, как строки из его песни "Встанем" попали на 10-метровый памятник Александру Невскому, открытый в Липецке 12 сентября. По его словам, текст хита продолжает одно из изречений русского князя.

"Согласно повести о житии святого князя Александра Невского, собирая свою дружину, он сказал: "Не в силе Бог, а в правде". Моя песня "Встанем" продолжает: "И правда — за нами", — объяснил музыкант в беседе с "Газетой.ru".

Памятник Александру Невскому в Липецке. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Памятник Александру Невскому в Липецке. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Напомним, 12 сентября в Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN. Там выгравированы слова: "Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца". На заднюю часть скульптуры нанесена фраза: "Не в силе Бог, а в правде". Если верить первому житию полководца, эти слова он произнёс перед княжеской дружиной, отправляясь из Новгорода на сражение со шведским войском.

Фанатка упала в обморок во время танца с певцом Shaman на концерте в Петербурге

Фанатка упала в обморок во время танца с певцом Shaman на концерте в Петербурге

Юрий Лысенко
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  • Липецкая область

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