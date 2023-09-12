В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни SHAMAN

В Липецке открыли памятник Александру Невскому с цитатой из песни певца SHAMAN. Там выгравированы слова: "Встанем, Герои России останутся в наших сердцах до конца".

"Строчки из песни SHAMAN выбраны неслучайно — Герои России останутся в наших сердцах. Дело в том, что этот памятник посвящён не только героям прошлого, но и героям современности. Когда закончится специальная военная операция, табличка с датами будет прикреплена на этом памятнике, а сам монумент увековечит память героев, которые в эти минуты куют новую победу России", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе города.

В Липецке открыли памятник Александру Невскому. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

В Липецке открыли памятник Александру Невскому. Фото © телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что место для памятника выбрано неслучайно: скульптура Невского-победителя установлена на проспекте Победы.

"Этот человек — победитель! Не проиграл ни одного сражения, сберёг Русь от западных завоевателей, сохранил национальную культуру. Образец мужества, чести, веры, благородства. Сегодня его ратное священное дело продолжают наши воины на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции, героически сражаясь за свободу нашего Отечества", — написал губернатор в телеграм-канале.

Памятник установили по инициативе и при финансировании местных предпринимателей.