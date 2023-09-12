Патриарх Кирилл призвал защищать Отечество, как это делал Александр Невский

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных защищать нашу страну, как много веков назад это делали такие выдающиеся исторические личности, как князь Александр Невский и император Пётр Первый. Об этом он заявил после молебна на площади Александра Невского в Петербурге.

"Храните веру православную, в ней наше спасение, в ней спасение России. Храните Отечество наше, оберегайте его, а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту, как шёл Александр Невский, как шёл в том числе и государь император Пётр Великий, и многие другие выдающиеся деятели России", — указал патриарх.

По его словам, нужно любить Отечество, заботиться о нём и ограждать от всех врагов, а также созидать благополучную жизнь для нынешнего и будущих поколений. Священнослужитель добавил, что на православных россиянах лежит особая ответственность — хранить веру и достоинство нашей родины и работать для того, чтобы жизнь была спокойной, мирной и благополучной.

Кроме того, он призвал воинство, политические силы и Церковь сделать всё для того, чтобы победить силы зла. По его словам, главная задача России сейчас — это выйти победительницей из этой борьбы, причём совершенно не стоит преуменьшать сложность переживаемого момента.

"Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство", — заявил предстоятель.