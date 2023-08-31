В Мариуполь доставили ковчег с мощами святого Георгия Победоносца
В Мариуполе прошёл торжественный молебен за победу. Обложка © Предоставлено LIFE
31 августа в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя состоялся торжественный молебен за победу по случаю принесения мощей Георгия Победоносца. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба врио главы ДНР Дениса Пушилина.
В Мариуполе прошёл торжественный молебен за победу. Видео © Предоставлено LIFE
Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE
Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE
Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE
Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE
Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE
Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE
Участие в богослужении приняли сам Пушилин, а также замруководителя международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", председатель общества "Царьград" Константин Малофеев, жители и гости города. Возглавил торжественную литургию и молебен архиепископ Варсонофий.
Всероссийский молебен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в этом году в период с мая по сентябрь и охватывает все российские регионы, в том числе и новые. Планируется, что мощи святого покровителя русского воинства великомученика Георгия Победоносца посетят почти 100 городов нашей страны.
Ранее Лайф рассказывал, что в зону специальной военной операции доставили икону "Спас Нерукотворный", которую участникам СВО подарил президент России Владимир Путин. На иконе изображён лик Иисуса Христа, по преданию, отпечатавшийся на платке, которым вытер своё лицо Сын Божий. Её развозят по всем подразделениям и воинским частям, чтобы поднять боевой дух бойцов.