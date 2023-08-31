В Мариуполь доставили ковчег с мощами святого Георгия Победоносца

31 августа в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя состоялся торжественный молебен за победу по случаю принесения мощей Георгия Победоносца. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба врио главы ДНР Дениса Пушилина.

В Мариуполе прошёл торжественный молебен за победу. Видео © Предоставлено LIFE

Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE

Торжественный молебен за победу в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя. Фото © Предоставлено LIFE

Участие в богослужении приняли сам Пушилин, а также замруководителя международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", председатель общества "Царьград" Константин Малофеев, жители и гости города. Возглавил торжественную литургию и молебен архиепископ Варсонофий.

Всероссийский молебен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит в этом году в период с мая по сентябрь и охватывает все российские регионы, в том числе и новые. Планируется, что мощи святого покровителя русского воинства великомученика Георгия Победоносца посетят почти 100 городов нашей страны.