В зону специальной военной операции на Украине доставили икону "Спас Нерукотворный", которую участникам СВО подарил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Переданную Путиным икону "Спас Нерукотворный" доставили в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"Помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман привёз икону на передовые позиции и провёл молебен. Военнослужащие смогли подойти к самой иконе и принять участие в Таинстве Причащения", — говорится в сообщении.

Икона "Спас Нерукотворный" принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Теперь же её развозят по всем подразделениям и воинским частям, чтобы поднять боевой дух наших бойцов. На иконе изображён лик Иисуса Христа, по преданию, отпечатавшийся на платке, которым вытер своё лицо Сын Божий.

"Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знамёнах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нём своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя", — добавили в ведомстве.