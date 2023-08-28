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28 августа, 12:48

Патриарх Кирилл: Надежды тех, кто провоцирует раскол на Украине, не оправдаются

Те, кто провоцирует на Украине церковный раскол, заботятся не о вере, а об укреплении своей политической позиции, но их надежды не оправдаются. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также поблагодарил священнослужителей и мирян канонической УПЦ, которые сохраняют мужество.

"Те, кто создаёт и провоцирует раскол на Украине, думая, что они тем самым укрепляют веру, — хотя о вере они не думают, они укрепляют свою политическую позицию и в основном ожидают поощрения от сильных мира сего, находящихся далеко от Украины, — эти надежды не оправдаются", — сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы.

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А ранее патриарх Кирилл заявлял, что запрет Украинской православной церкви в Незалежной станет ударом по обществу и "религиозным апартеидом".

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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