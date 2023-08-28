Успение Пресвятой Богородицы, Спожинки, День котлет: Какие праздники и приметы 28 августа Сегодня, 28 августа, в России отмечается большой церковный праздник, один из важнейших, а его сопровождает другой праздник — народный. Оба они полны традициями. Также на этот день выпадает очень добрый праздник, посвящённый мечтам. 27 августа, 21:01 28 августа празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Фото © Wikipedia / pravoslavnost.ucoz.ru

Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня, 28 августа 2023 года, в России отмечается большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Вот несколько фактов о нём: в православии принадлежит к числу двунадесятых, то есть 12 важнейших;

посвящён кончине Девы Марии;

в народе его называли "богородичной Пасхой";

православные церкви, в том числе Русская, отмечают 28 августа, дата не меняется;

на нём завершается Успенский пост.

Слово "успение" на старославянском означает "сон" или "мирная кончина". То есть название праздника говорит само за себя: христиане верят, что Дева Мария не умерла, а уснула, чтобы перейти в вечную жизнь. Согласно Писанию, к тому моменту она проживала в Иерусалиме и часто ходила на Голгофу, где распяли Иисуса. Однажды Богородица повстречала там архангела Гавриила, и он сказал: "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время". На её похоронах "заблистал несказанный свет": Христос явился, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное.

Больше 400 лет христиане передавали из уст в уста предание об Успении Богородицы. Включили его в церковный календарь только в V веке. Долгое время этому мешали споры верующих о значимости Девы Марии в священной истории. Точка была поставлена лишь на третьем (431 год) и четвёртом (451 год) вселенских соборах. Тогда богословы окончательно сформулировали догмат: Богородица — матерь самого Господа.

Перед праздником православные постятся на протяжении двух недель в ходе Успенского поста. Он длится с 14 по 27 августа и по строгости сопоставим с Великим. Накануне праздника начинается всенощное бдение, из алтаря выносят плащаницу с образом Матери Божьей и совершают с ней крестный ход вокруг церкви. Священнослужители рассказывают, что этот праздник особо важен, ведь Богородица стала первой воскресшей из смертных.

Спожинки

28 августа по народному календарю на Руси отмечали Спожинки. Фото © Freepik / free-photo

Также 28 августа раньше на территории России отмечался такой праздник, как Спожинки, который ещё называли Дожинки и Обжинки в зависимости от местности. Рассказываем о нём: это народный праздник сбора урожая;

всегда отмечался в середине августа, постепенно "прикрепился" к Успению;

в этот день крестьяне жали последний сноп на поле;

было принято нести в церковь на Успение хлеб, фрукты на освящение.

Для крестьян сезон сбора урожая был очень важным временем, и его завершение отмечали как праздник. К концу августа на славянской земле завершалась жатва, уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, проса и других культур. Отсюда и название праздника — Спожинки. Последний сноп было принято жать молча. Считалось, что в него переселяется дух поля и его нельзя спугнуть.

По старинному, ещё языческому обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть несрезанных колосьев, связывая их лентой, — "завивали бороду Велесу" — одному из дохристианских богов. Когда в Русь пришло христианство, появилась традиция в этот день освящать хлеб из нового зерна, сами злаки, мёд, яблоки. А так как к этому дню заканчивался пост, было принято устраивать пир.

Приметы 28 августа

На Успение было принято надевать светлую и чистую одежду. Считалось, что это символ добра и чистоты в будущей жизни. Нужно было сходить в церковь и помолиться Божьей Матери. Гостей в этот день привечали. Хорошее угощение рассматривалось как залог будущего достатка и благополучия. Под запретом на Успение были работы с землёй — считалось, что она может затаить обиду и в будущем дать мало урожая. Сватовства и свадьбы также в этот день не приветствовались.

Погодные приметы на 28 августа

Гроза на Успение — осень придёт рано и будет дождливая.

Мухи беспокойные — к похолоданию.

Много паутины — к морозной зиме.

Появилась радуга — к мягкой и тёплой осени.

День котлет в Костроме

28 августа отмечается День котлет в Костроме. Фото © Freepik / free-photo

28 августа в России также отмечают один забавный праздник гурманов — День котлет в Костроме. Вот что о нём известно: отмечается ежегодно 28 августа;

впервые праздновался в 2007 году;

задумывался как рекламная акция, а стал народным;

в Костроме появилась традиция проводить в этот день праздники и фестивали.

Забавный праздник День котлет в Костроме придумали в 2007 году. Местная компания, выпускающая полуфабрикаты, приготовила, как утверждалось, самую большую котлету в мире — весом 332 кг. А через десять лет там запустили котлету в стратосферу. Было заявлено, что она стала первой, замороженной на высоте более десяти километров. Кстати, достойно перенеся все невзгоды воздухоплавания, она после нескольких часов полёта приземлилась в Островском районе.

Идея отмечать День котлет понравилась местным жителям, там несколько раз провели по этому случаю праздник. Традиция поддерживается с переменным успехом, но Интернет помнит всё, поэтому сегодняшний день на многих посвящённых праздникам сайтах называют Днём котлет в Костроме. Впрочем, чтобы его отметить, не обязательно ехать в этот замечательный город. Можно праздновать и дома, приготовив вкусные котлеты. Как правило, диетологи и другие врачи рекомендуют делать это самим, не покупать полуфабрикаты. Будет полезнее и наверняка вкуснее.

День мечты

28 августа — День мечты. Фото © Freepik / free-photo

На 28 августа выпадает малоизвестный в России праздник, но очень жизнеутверждающий — День мечты. Предлагаем узнать о нём больше: праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 28 августа, дата не смещается;

приурочен ко дню легендарного выступления Мартина Лютера Кинга;

придуман, чтобы побуждать людей мечтать и идти к мечтам.

Этот очень добрый праздник отмечается в разных странах благодаря тому, что именно 28 августа в 1963 году Мартин Лютер Кинг выступил с речью, которая вошла в историю под названием "У меня есть мечта". Сегодняшний праздник также называют Всемирный день мечты, чтобы подчеркнуть его значимость.

Мартин Лютер Кинг был борцом за свободу и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от расовой, национальной, религиозной или какой-либо иной принадлежности. Такое равенство было его мечтой, и Кинг посвятил её воплощению свою жизнь, став одним из символов борьбы с расовой дискриминацией.

Сегодняшний праздник призван напомнить нам, что обязательно нужно мечтать. Мечты способны вести нас вперёд, вдохновлять на новые свершения, стимулировать на преодоление препятствий. Без мечты жизнь будет лишена цели, ориентиров, скучна и безрадостна. Лейтмотивом сегодняшнего праздника можно с уверенностью назвать девиз "Мечты сбываются!". Однако нужно отметить, что просто лишь мечтать — мало. Нужно прикладывать усилия, чтобы мечта стала явью.

Именинники 28 августа

28 августа именины у российской актрисы Марии Горбань. Фото © VK / gorban.masha

Сегодня, 28 августа, ситуация с именинами особенная. Так как в этот день празднуется Успение Пресвятой Богородицы, Девы Марии, именинницы — только представительницы прекрасного пола с именем Мария.

Авторы Вадим Андреев