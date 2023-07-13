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13 июля, 08:37

Путин назвал большим событием открытие памятника Александру Невскому в Алма-Ате

<p>Памятник Александру Невскому в Алма-Аты. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zakonkz/44593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zakon.kz</a></p>

Памятник Александру Невскому в Алма-Аты. Обложка © Telegram / Zakon.kz

В Алма-Ате открыли памятник Александру Невскому на площади перед собором, который носит имя князя. Событие приурочено к 20-летию православной церкви Казахстана. Об этом пишет РИА "Новости".

Открытие отлитой в бронзе фигуры князя Невского верхом на коне с чудотворной Феодоровской иконой Царицы Небесной в руках состоялось по благословению святейшего патриарха Кирилла и с согласия президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева. В церемонии приняли участие архипастыри и духовенство православной церкви республики, представители органов власти этой страны и России, а также дипломаты, общественные деятели и лидеры традиционных конфессий. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он зачитал обращение Владимира Путина.

"Поздравляю вас с большим событием в духовной и культурной жизни Казахстана и России — открытием памятника святому благоверному князю Александру Невскому", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что облик Александра Невского на фоне прошедших столетий не меркнет. РФ восхищается мужеством, мудростью и жертвенными подвигами князя, а также почитает его как хранителя веры и народного единства. Образ Невского вдохновлял защитников страны, его наследие как дипломата по сей день играет важную роль в выстраивании диалога между представителями различных народов и конфессий на евразийском пространстве.

Кроме того, президент напомнил, что памятник открывается в год десятилетия с момента подписания договора между Казахстаном и Россией о добрососедстве и союзничестве. Путин поблагодарил вместе с тем всех, благодаря кому получилось сегодня провести эту церемонию. К слову, монумент создал народный художник РФ Салават Щербаков, а освятил памятник митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

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Светлана Оперук
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